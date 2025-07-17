В Петербурге подростки пробили голову 16-летнему школьнику в ТРК
В Выборгском районе Санкт-Петербурга подростки пробили голову 16-летнему школьнику в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Норд». Об этом информирует 78.ru.
Несовершеннолетний самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лба и грудной клетки.
В состоянии средней степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве охранник избил подростка около торгового центра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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