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В Петербурге подростки пробили голову 16-летнему школьнику в ТРК

Фото: iStock/mrohana

В Выборгском районе Санкт-Петербурга подростки пробили голову 16-летнему школьнику в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Норд». Об этом информирует 78.ru.



Несовершеннолетний самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лба и грудной клетки.

В состоянии средней степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве охранник избил подростка около торгового ​центра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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