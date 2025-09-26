Достижения.рф

Школьный автобус перевернулся в Башкирии

Фото: ГАИ Башкортостана (Telegram @bash_gibdd)

Школьный автобус перевернулся в районе села Казангулово в Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управлении Госавтоинспекции республики.



Автобус развозил учеников Давлекановского лицея-интерната по домам в разных населённых пунктах. В салоне находились водитель, сопровождающий и трое учеников.

По предварительной информации, взрослые отказались от госпитализации, а детей с различными травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: ГАИ Башкортостана (Telegram @bash_gibdd)
По факту произошедшего региональная прокуратура начала проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.
Анастасия Чинкова

