СК попросит суд взять под стражу напавшего на учащихся 8-классника в Краснодаре

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Следствие собирается попросить суд о заключении под стражу подростка, который напал с ножом на других учащихся в школе Краснодара, говорилось на сайте регионального управления СКР.
6 декабря ученик восьмого класса, вооруженный ножом, напал на детей в здании школы Краснодара, которая расположена в посёлке Российский. В результате происшествия пострадали четверо учащихся. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент жизни детей в безопасности.
Несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении хулиганства, задержали, а потом его допросил следователь Следственного комитета России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».
Следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств нападения, продолжаются, ещё происходит сбор доказательственной базы. Следователи изъяли и в настоящий момент изучают документы, в том числе связанные с работами по охране школы.
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Несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении хулиганства, задержали, а потом его допросил следователь Следственного комитета России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».
Следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств нападения, продолжаются, ещё происходит сбор доказательственной базы. Следователи изъяли и в настоящий момент изучают документы, в том числе связанные с работами по охране школы.
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Ольга Енгалычева