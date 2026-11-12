Родная мать отправила девушку в ловушку к извращенцу

12 ноября 2026, 14:57

Baza: Адвокат фигуранта дела «Империи гусей» предложил деньги пострадавшей

Фото: istockphoto/Dzurag

Адвокат Кузьмина, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, связался с предполагаемой потерпевшей и предложил ей денежную компенсацию. Об этом сообщает «База».