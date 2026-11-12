Достижения.рф

Родная мать отправила девушку в ловушку к извращенцу

Baza: Адвокат фигуранта дела «Империи гусей» предложил деньги пострадавшей
Фото: istockphoto/Dzurag

Адвокат Кузьмина, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, связался с предполагаемой потерпевшей и предложил ей денежную компенсацию. Об этом сообщает «База».



Речь идет о деле об «Империи Гусей» — сообществе, участники которого, по словам пострадавших, годами развращали несовершеннолетних. По данным издания, в сообщении защитник передал извинения от имени Кузьмина и указал, что «мама предлагает загладить ущерб».

Сумму компенсации девушке предложили определить самостоятельно — адвокат готов обсудить «любую сумму, которая устроит». Как отмечается, на встречу с подозреваемым несовершеннолетнюю отправила родная мать.

Редакция выпустила несколько материалов о преступлениях в отношении детей. Отмечается, что не всех предполагаемых участников этой истории задержали.

Никита Кротов

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