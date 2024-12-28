«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде

Фото: iStock/ BartekSzewczyk
Фельдшер скорой помощи Сергей Колчанов умер после падения с лестницы в массажной студии в Таиланде.
Фельдшер приехал в Паттайю 15 декабря вместе с возлюбленной. На курорте у пары произошёл конфликт. Чтобы снять напряжение после ссоры, мужчина пошёл на расслабляющий массаж.
После сеанса Сергей вышел из кабинки и начал спускаться со второго этажа по крутым ступеням, его сопровождала массажистка.
Фото: iStock/ eseruyanik
Сотрудница салона поддерживала мужчину, на случай, если у клиента потемнеет в глазах и он споткнётся. Сделав два шага вниз, мужчина потерял равновесие и упал. У тайской массажистки не получилось удержать Колчанова.
Работники салона позвонили в скорую помощь и потом врачи отвезли Сергея в местное медицинское учреждение. Там туристу завели сердце. Вечером 18 декабря Колчанова поместили в палату реанимации, а в 9 утра следующего дня он умер. Медики отметили, что причина его гибели — большое количество травм из-за падения с высоты.
Спустя месяц фельдшеру скорой помощи Сергею Колчанову из Кирова могло исполниться 50 лет.
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После сеанса Сергей вышел из кабинки и начал спускаться со второго этажа по крутым ступеням, его сопровождала массажистка.
Фото: iStock/ eseruyanik
Сотрудница салона поддерживала мужчину, на случай, если у клиента потемнеет в глазах и он споткнётся. Сделав два шага вниз, мужчина потерял равновесие и упал. У тайской массажистки не получилось удержать Колчанова.
Работники салона позвонили в скорую помощь и потом врачи отвезли Сергея в местное медицинское учреждение. Там туристу завели сердце. Вечером 18 декабря Колчанова поместили в палату реанимации, а в 9 утра следующего дня он умер. Медики отметили, что причина его гибели — большое количество травм из-за падения с высоты.
Спустя месяц фельдшеру скорой помощи Сергею Колчанову из Кирова могло исполниться 50 лет.
«Мне позвонила мама Сергея — Ираида Алексеевна. 85-летняя женщина сказала, что в ее семье больше не на кого опереться: родная сестра Сергея с тяжелой инвалидностью с детства, папа умер весной 2024-го, взрослая Сережина дочка — лет десять тому назад», — обратила внимание заместитель директора пляжа по поиску пропавших людей в Таиланде Светлана Шерстобоева.
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Ольга Енгалычева