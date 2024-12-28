В Москве двух мужчин ошпарило кипятком из-за сорванного полотенцесушителя

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В Москве этой ночью, 28 декабря, произошла утечка горячей воды в квартире дома на улице Свободы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Авария произошла, как отмечается, из-за сорванного полотенцесушителя в ванной комнате, двух мужчин ошпарило кипятком.
«Спасатели вскрыли подвал и частично перекрыли воду до прибытия сантехников. Пожарные службы откачали воду из квартиры. Пострадавшего мужчину увезли в Склиф», — пояснил собеседник агентства.Тем временем стало известно, что сфера ЖКХ — одна из сфер, в которой больше всего накапливается долгов у населения. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», коммунальные услуги вместе с совершенными преступлениями возглавили рейтинг сфер с наиболее высокими задолженностями.
«С начала 2024 года крупнейшими задолженностями по Кузбассу стали: взыскание ущерба от преступлений — почти 3 миллиарда рублей и ЖКХ — более 1 миллиарда рублей», — приводит издание слова главы регионального ГУ ФССП Михаила Смирнова.Читайте также:
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