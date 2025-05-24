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Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы

Фото: iStock/Tunatura

Фото: iStock/Tunatura

Родственники 64-летней пенсионерки, жестоко убитой на станции Чапаевская в Екатеринбурге, объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за любую информацию о преступнике. Трагедия произошла 26 апреля, когда пожилая женщина возвращалась из салона красоты. Об этом сообщает «РИА Новости».
Момент происшествия попал на камеру проезжающего мимо поезда. Судя по кадрам, рядом с пенсионеркой находился худощавый мужчина в черной куртке и шапке. Однако из-за плохого качество записи разглядеть лицо и составить фоторобот не представляется возможным.

По данным агентства, жители города встревожены, что убийца до сих пор на свободе. Родственники требуют усилить группу следователей и установить дополнительные камеры на станции.

В публикации отмечается, что на теле погибшей обнаружили пять ножевых ранений. Ее семья уже обратилась за помощью к председателю СКР.

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#пенсионерка
#екатеринбург
Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам
В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге отдела полиции
24 мая 2025, 11:41

Фото: iStock/Fedorovekb

В Петербурге задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге отделения полиции на улице Кораблестроителей в западной части Васильевского острова. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Фонтанку».
По данным источника, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.

В публикации отмечается, что подозреваемая объяснила свои действия давлением мошенников. В середине мая неизвестные взломали ее аккаунт на Госуслугах, оформили кредиты и обвинили в финансировании ВСУ. Чтобы избежать ответственности, она решилась на поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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#пожар
#уголовное поджог
#возгорание
#полиция
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В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка на трассе М-12
24 мая 2025, 11:16

Фото: iStock/ Motortion

В Подмосковье очевидцы спасали несовершеннолетнего сразу после массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
На появившихся в Интернете кадрах видно, как мужчины проводят реанимационные мероприятия пострадавшему в аварии малышу.

Известно, что двоих несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставили в состоянии средней тяжести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) — Клинику доктора Рошаля.

«Им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объеме», — отметили представители департамента здравоохранения Москвы в Телеграм-канале.

В сообщении уточнялось, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших детей нет.

Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.

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Водитель и пассажирка Мерседеса погибли в ночном ДТП с КамАЗом в Москве
24 мая 2025, 11:10

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В ночь на субботу, 24 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» потерял контроль над управлением и врезался в «КамАЗ». В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажирка немецкой иномарки. Также в надзорном ведомстве уточнили, что есть один пострадавший.

В публикации отмечается, что в настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Контроль над проверкой взяла прокуратура Северо-Западного административного округа.

Перед этим сообщалось, что неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове сгорела машина. Все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым.

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Все пассажиры частного самолета Cessna 550 погибли при крушении в Сан-Диего
24 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет Cessna 550 рухнул недалеко от аэропорта в жилом районе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), катастрофа произошла в минувший четверг около 3.45 по местному времени. В ведомстве также уточнили, что на борту находились шесть человек.
«Пилот и пассажиры были смертельно ранены», – заявлял следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер во время брифинга.
По его словам, частный самолет задел высоковольтную линию электропередач перед падением и последующим возгоранием. Пилот не подавал сигналов бедствия. На борту также не имелось устройства регистрации полетных данных.

Перед этим сообщалось, что в районе поселка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) разбился вертолет.

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#пилот
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В Санкт-Петербурге убившая мужа модель отправляла фото его раны знакомому врачу
24 мая 2025, 10:21

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осужденная за убийство собственного мужа, отправляла фотографии с его ранами знакомому врачу, следует из материалов дела.
По данным следствия, перед тем как вызвать скорую, женщина вымыла нож и пол от крови. При звонке в экстренную службу она заявила, что супруг вернулся домой час назад уже раненым.
«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям (свидетеля), они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», – цитирует РИА Новости материалы дела.
В качестве первой помощи женщина использовала зеленку и перекись водорода, что, по мнению представителя потерпевшего, было недостаточно при ранении в сердце.

Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу, в прошлом году ужесточил приговор, заменив условный срок на 7 лет колонии общего режима. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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