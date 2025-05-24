Родные зарезанной на Урале пенсионерки заплатят 300 тысяч за поимку убийцы

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Родственники 64-летней пенсионерки, жестоко убитой на станции Чапаевская в Екатеринбурге, объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за любую информацию о преступнике. Трагедия произошла 26 апреля, когда пожилая женщина возвращалась из салона красоты. Об этом сообщает «РИА Новости».
Момент происшествия попал на камеру проезжающего мимо поезда. Судя по кадрам, рядом с пенсионеркой находился худощавый мужчина в черной куртке и шапке. Однако из-за плохого качество записи разглядеть лицо и составить фоторобот не представляется возможным.
По данным агентства, жители города встревожены, что убийца до сих пор на свободе. Родственники требуют усилить группу следователей и установить дополнительные камеры на станции.
В публикации отмечается, что на теле погибшей обнаружили пять ножевых ранений. Ее семья уже обратилась за помощью к председателю СКР.
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По данным агентства, жители города встревожены, что убийца до сих пор на свободе. Родственники требуют усилить группу следователей и установить дополнительные камеры на станции.
В публикации отмечается, что на теле погибшей обнаружили пять ножевых ранений. Ее семья уже обратилась за помощью к председателю СКР.
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Лидия Пономарева