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В Санкт-Петербурге убившая мужа модель отправляла фото его раны знакомому врачу

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осужденная за убийство собственного мужа, отправляла фотографии с его ранами знакомому врачу, следует из материалов дела.
По данным следствия, перед тем как вызвать скорую, женщина вымыла нож и пол от крови. При звонке в экстренную службу она заявила, что супруг вернулся домой час назад уже раненым.
«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям (свидетеля), они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», – цитирует РИА Новости материалы дела.
В качестве первой помощи женщина использовала зеленку и перекись водорода, что, по мнению представителя потерпевшего, было недостаточно при ранении в сердце.

Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу, в прошлом году ужесточил приговор, заменив условный срок на 7 лет колонии общего режима. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#суд
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#сердце
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#убийство
Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели
Hindustan Times: В Индии тигры растерзали девятую жертву за 13 дней
23 мая 2025, 23:09

Фото: istockphoto/wrangel

Девятую жертву в одном и том же индийском регионе растерзали тигры за 13 дней. Об этом пишет портал Hindustan Times.
Уточняется, что 23 мая пастух Банду Парашурам Ураде и его племянник Кишор Мадхукарм Ураде выгонял скот на выпас у границы заповедника Тадоба-Андхари в штате Махараштра.

Неожиданно на мужчин напал хищник, серьезно ранив 35-летнего Кишора и растерзав 55-летнего Банду. Кишор позвал на помощь, чудом добравшись до деревни. Тело его дяди обнаружили в лесу Косби неподалеку от заповедника. Кишор госпитализирован, а местные ищут зверя во избежание новых нападений.

Аналогичный случай произошел 14 мая, когда хищник убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде, 13 мая жертвой зверя стала 30-летняя Бхуванешваи Бхендре, а 11 мая в лесу обнаружили останки 65-летней Нималы Шенде. Кроме того, 10 мая были убиты 55-летняя Кантабай Чоудхари с ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарикой Шенде.

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#мир
#индия
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Сервис «Лапша Медиа» опроверг данные об отравлении россиян арбузами в Хургаде
23 мая 2025, 23:04

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

В интернете распространились сообщения о массовом отравлении арбузами среди россиян на отдыхе в Хургаде. Поступает информация о том, что якобы туристы из России попали в больницы с одинаковыми симптомами. Среди пострадавших – постояльцы Xanadu Makadi Bay и других отелей.
«Новость о массовом пищевом отравлении россиян не нашла подтверждения. Российское генконсульство в Хургаде заявило, что подобных жалоб от соотечественников не зафиксировано. Не сообщали о подобном и туроператоры. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel пояснил, что масштабы произошедшего преувеличены», – информирует сервис фактчекинга «Лапша Медиа».
В АТОР объяснили, что в Хургаде отдыхают десятки тысяч туристов из России, а заболевания даже 1% различными расстройствами пищевого характера являются нормой.

Массовое отравление россиян арбузами в Египте также опровергли и в отеле. Ни у кого из 2 тыс. постояльцев не было пищевых отравлений.

Фото: lapsha.media

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#происшествие
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#фейки
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Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена
Полиция установила личность стрелка в Россоши Воронежской области
23 мая 2025, 22:09

Фото: istockphoto/blinow61

Стрельба произошла в Россоши Воронежской области. Как пишет Telegram-канал Baza, злоумышленником оказался некий 38-летний Владимир Т. Мужчина сбежал с места происшествия, сейчас его ищет полиция.
Перед этим источник сообщил, что примерно в 17:00 по Москве мужчина, стоявший у входа в магазин на вокзале, достал пистолет и начал хаотичную стрельбу. Один человек получил ранение, его увезли в реанимацию. В городе ввели план «Перехват».

Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали двух подозреваемых в разбое на юго-западе Москвы. В ведомстве предоставили соответствующую видеозапись. Злоумышленников передали полицейским.

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#россия
#стрельба
#воронежская область
#новости
#криминал
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Фанатка битцевского маньяка рассмеялась на решение о своем аресте
Обвиняемая в убийстве семиклассница из Бердянска рассмеялась на решение суда
23 мая 2025, 20:46

Фото: istockphoto/AMilkin

Малолетняя фанатка битцевского маньяка, которую обвиняют в убийстве молотком семилетней девочки в Бердянске, рассмеялась на решение суда об ее аресте. Как уточнил Telegram-канал Shot, подсудимая не скрывала своей реакции на приговор.
Накануне сообщалось, что у 14-летней последовательницы серийного убийцы подозревали шизофрению. Подросток была хладнокровна на следственном эксперименте, показывая, как добивала свою жертву, которой предложила «вместе погулять».

По словам знакомых, мать подсудимой не занималась ею и даже не спрашивала, ходит ли та в школу. Семиклассница увлекалась историей битцевского маньяка, но никто не заметил ее интересов, как и агрессии, писали в СМИ.

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#россия
#убийство
#криминал
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#новости
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В Котельниках горит промзона — видео
SHOT: здание горит в районе Силикат в Котельниках
23 мая 2025, 17:45

Фото: iStock/abadonian

Очевидцы засняли сильный пожар в районе Силикат в подмосковных Котельниках, соответствующее видео есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
По данным канала, горит здание, расположенное в промзоне.



На месте работают экстренные службы. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет, обстоятельства происшествия уточняются.

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