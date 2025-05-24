В Санкт-Петербурге убившая мужа модель отправляла фото его раны знакомому врачу

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova
Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осужденная за убийство собственного мужа, отправляла фотографии с его ранами знакомому врачу, следует из материалов дела.
По данным следствия, перед тем как вызвать скорую, женщина вымыла нож и пол от крови. При звонке в экстренную службу она заявила, что супруг вернулся домой час назад уже раненым.
Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу, в прошлом году ужесточил приговор, заменив условный срок на 7 лет колонии общего режима. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также:
Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели
Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена
Фанатка битцевского маньяка рассмеялась на решение о своем аресте
«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям (свидетеля), они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», – цитирует РИА Новости материалы дела.В качестве первой помощи женщина использовала зеленку и перекись водорода, что, по мнению представителя потерпевшего, было недостаточно при ранении в сердце.
Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу, в прошлом году ужесточил приговор, заменив условный срок на 7 лет колонии общего режима. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также:
Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели
Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена
Фанатка битцевского маньяка рассмеялась на решение о своем аресте
Лидия Пономарева