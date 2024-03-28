СМИ Таджикистана показало дом террориста Фаридуна Шамсиддина

Фото: istock / Sven Loeffler
Информагентство из Таджистана «Asia-Plus» опубликовало видео с домом одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина.
Дом Фаридуна находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.
Другая родственница террориста отзывается о нём как о спокойном молодом человеке, несмотря на то, что он отучился всего 7 классов и ранее был арестован за сексуальные домогательства.
Ранее в МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.
Читайте также:
МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ
Военэксперт Александров назвал теракты типичным почерком Украины
Другая родственница террориста отзывается о нём как о спокойном молодом человеке, несмотря на то, что он отучился всего 7 классов и ранее был арестован за сексуальные домогательства.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.
Читайте также:
МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
Алина Юрчак