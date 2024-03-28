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СМИ Таджикистана показало дом террориста Фаридуна Шамсиддина

Asia-Plus показало дом нападавшего на «Крокус» террориста Фаридуна
28 марта 2024, 15:45
Фото: istock / Sven Loeffler

Фото: istock / Sven Loeffler

Информагентство из Таджистана «Asia-Plus» опубликовало видео с домом одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина.
Дом Фаридуна находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.

Другая родственница террориста отзывается о нём как о спокойном молодом человеке, несмотря на то, что он отучился всего 7 классов и ранее был арестован за сексуальные домогательства.


Ранее в МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.

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Четырёх фигурантов обвинили в пособничестве террористам из «Крокуса»
Продавшие авто и сдавший квартиру террористам из «Крокуса» знали об их планах
28 марта 2024, 15:53

Фото: iStock/???? ??????

Четверым фигурантам, которые продали автомобиль и сдали квартиру террористам из «Крокус Сити Холла», вменяется пособничество. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, все четверо фигурантов знали о намерении террористов атаковать концертный зал в Красногорске. Также Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов помогали террористам готовится к нападению.

Ранее, 26 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова в качестве восьмого обвиняемого. Он сдал квартиру террористу Шамсутдину Фаридуни. При этом его семья ничего не знала о покупке второй квартиры и ипотеке. Обвиняемый же утверждает, что не знал о планах арендаторов совершить теракт.

Также обвинение выдвинуто в отношении братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила, которые помогали террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов также является владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором скрывались террористы. Он владел ей в течение 2,5 лет, после чего продал.

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#террористы
#полиция
#суд
#обвинение
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МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, которые воюют на стороне ВСУ
28 марта 2024, 15:21

Фото: iStock/blinow61

В отношении четырнадцати уроженцев и жителей Дагестана были возбуждены уголовные дела, все объявлены в розыск за участие в спецоперации в составе украинской армии. Об этом сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.
Отмечается, что полиция установила личности 14 уроженцев и жителей Дагестана, которые в настоящее время состоят в рядах ВСУ и задействованы в боевых действиях против российской армии.

В отношении этих граждан были возбуждены уголовные дела, все они объявлены в розыск.

Ранее в этом месяце суд в Махачкале заочно арестовал двоих жителей республики, обвиняемых в государственной измене за нахождение в качестве иностранных наёмников в рядах украинской армии.

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#мвд
#розыск
#дагестан
#наемники
#всу
#спецоперация
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Юная москвичка выманила у двух пенсионерок из Одинцова более 10 млн рублей
28 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

19-летнюю москвичку задержала полиция по подозрению в крупном хищении у двух пожилых жительниц Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подали женщины 69 и 78 лет. Они сообщили, что у них обманным путём забрали сбережения — 5.6 млн и 7,4 млн рублей соответственно. По подозрению в совершении преступления была задержана 19-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.
Задержанная рассказала, что пойти на дело ей предложил знакомый, с которым она до этого не общалась четыре года. Схема состояла в следующем: мужчина звонил пенсионеркам, представлялся сотрудником банка и убеждал их, что средства на их счетах пытаются украсть. А чтобы «спасти» сбережения, их надо обналичить и передать курьеру.

Девушка приезжала к жертвам обмана, показывала фиктивный договор и забирала у них деньги. Себе она оставляла по 5% с каждой «операции», а остальное передавала неизвестному.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.

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#одинцово
#мошенничество
#криминал
#полиция
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«Заберите свою ракету с моего огорода»: Крымчанка обратилась к властям Франции
Жительница Крыма требует от Франции забрать свою ракету из её огорода
28 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/bpawesome

Жительница Крыма обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою ракету из её огорода. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, во время одной из украинских атак на Крым на участок 40-леней местной жительницы упала французская SCALP-EG. Тогда снаряд вошёл на несколько метров в землю. Женщина сразу же вызвала спецслужбы, которые оперативно осмотрели и оцепили место падения ракеты. Никто тогда не пострадал.

Женщина не унывает и радуется прополотому огороду, однако остаётся недовольной. Поэтому она обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.

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#снаряд
#женщина
#участок
#собственность
#крым
#ракеты
#посольство
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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
28 марта 2024, 14:36

Фото: istockphoto / nixki

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Недовольный клиент начал стрелять из аэрозольного пистолета, потому что он был не согласен с расценками в шиномонтаже в Санкт-Петербурге.

Уточним, что накануне в полицию сообщили о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину. Его подозревают в том, что в ходе конфликта из-за высоких цен на оказанные ему услуги, он несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.

Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Полицейскими изъяли у фигуранта аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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#стрельба
#санкт-петербург
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Суд Петербурга отправил в СИЗО отца, который удерживал на цепи 12-летнюю дочь
28 марта 2024, 14:33

Фото: istock / BrianAJackson

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 43-летнего мужчину, который регулярно истязал, удерживал на цепи и лишал пищи свою 12-летнюю дочь. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Николаю Тимофееву сроком по 25 мая», — заявила представитель пресс-службы Дарья Лисицкая.
Тирану предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Известно, что мужчина регулярно избивал свою дочь, удерживал на цепи в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов, чтобы она не ходила гулять. Так мужчина «воспитывал» девочку. После задержания изверга ребёнка отправили в социальное детское учреждение, теперь ей ничего не угрожает.

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#обвинение
#мужчина
#рф
#арест
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В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО, видео: телеграм-канал Ирины Волк

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Машину террористов, устроивших нападение, установили благодаря видеозаписи из горящего концертного зала. По словам Волк, в тот день на место происшествия прибыли начальник полиции Управления МВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу проследовали в серверную, пока огонь не распространился.

Взломав дверь в помещение, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.

Теракт в «Крокусе» был совершён вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом и открыли огонь по зрителям и персоналу, а затем подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле.

Жертвами нападения стали по меньшей мере 143 человека, ещё столько же числятся пропавшими. В обновлённом списке пострадавших, опубликованном на сайте подмосковного Минздрава, – 124 фамилии.

Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы четверо их предполагаемых пособников.

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#крокус сити холл
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#ирина волк
#мвд
#теракт
#подмосковье
#московская область
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Задержанную ФСБ россиянку осудили за попытку теракта в Запорожской области
Суд дал семь лет колонии женщине за подготовку теракта в Запорожской области
28 марта 2024, 14:11

Фото: istock / gorodenkoff

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам тюремного заключения женщину, пытавшуюся совершить теракт на территории Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Лариса Мачильская получила от куратора из украинских спецслужб СВУ, которое должна была заложить на территории Васильевского района. Отмечается, что женщина действовала в составе террористического сообщества.

Довести замысел до конца не удалось, поскольку преступницу задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

В ходе обыска ее жилья было обнаружено взрывное устройство. Женщину признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. Отбывать наказание Мачильская будет 7 лет в колонии общего режима.

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#теракт
#наказание
#сотрудники
#рф
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В Щёлкове задержали двух латиноамериканцев с грузом наркотиков
28 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Двух граждан одной из стран Латинской Америки задержали в Щёлкове по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчин 1983 и 1998 годов рождения задержали в результате оперативных мероприятий на улице Ленина и Осенней улице. При них нашли 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое восьми свёртков и установили, что это синтетический наркотик мефедрон. Оставшееся изъятое вещество также будет проверено в ходе расследования.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». По решению суда обоих фигурантов дела оставили под стражей.

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#щёлково
#наркотики
#криминал
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