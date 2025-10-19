Женатый мужчина заманил маленькую девочку на склад, чтобы изнасиловать
В индийском городе Махидхарпур женатый мужчина пытался надругаться над маленьким ребенком. Об этом сообщает Bhaskar English.
Шестилетняя девочка играла недалеко от магазина. Заметив ее, работник этой точки подошел к ней и заманил на склад. Там он сорвал с нее одежду, чтобы изнасиловать, но по неизвестной причине не довел начатое до конца. Пострадавшая вернулась домой и рассказала о случившемся родителям, после чего они обратились в полицию.
Вскоре педофила задержали. Как выяснилось, что у него есть семья — жена и пятилетняя дочь, проживающие в штате Уттар-Прадеш. Правоохранители продолжают расследование. Сейчас они изучают телефон подозреваемого, в котором могут храниться другие доказательства его вины.
