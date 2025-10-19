Женатый мужчина заманил маленькую девочку на склад, чтобы изнасиловать

19 октября 2025, 15:45

В Индии женатый мужчина пытался изнасиловать шестилетнюю девочку на складе

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В индийском городе Махидхарпур женатый мужчина пытался надругаться над маленьким ребенком. Об этом сообщает Bhaskar English.