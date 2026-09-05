Известного актера из турецкого сериала «Слово» нашли мертвым

05 сентября 2026, 20:46

Milliyet: Известного актера Серхата Мустафу Кылыча нашли мертвым

Серхат Мустафа Кылыч (Фото: кадр из фильма «Уважаемый господин» (2021)

В Стамбуле трагически скончался популярный турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч, знакомый российской аудитории по сериалу «Слово» и фильму-лауреату Каннского фестиваля «Зимняя спячка». Тело 51-летнего артиста обнаружили вечером в его собственной квартире, сообщает газета Milliyet.