Известного актера из турецкого сериала «Слово» нашли мертвым
В Стамбуле трагически скончался популярный турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч, знакомый российской аудитории по сериалу «Слово» и фильму-лауреату Каннского фестиваля «Зимняя спячка». Тело 51-летнего артиста обнаружили вечером в его собственной квартире, сообщает газета Milliyet.
По информации издания, инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе Нуртепе округа Кягытхане. Тревогу забила подруга актера, которая не могла дозвониться до него с четверга. Придя в его дом, женщина не услышала ответа на звонок, открыла дверь своим ключом и обнаружила Кылыча без движения сидящим в кресле в гостиной. Она немедленно вызвала спасателей.
Прибывшие на место медики констатировали смерть актера. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося, устанавливая причины гибели.
Для российских телезрителей Серхат Мустафа Кылыч стал узнаваем благодаря роли Чолака — одного из главных злодеев — в популярном турецком сериале «Слово» (Söz). Кроме того, он запомнился по образу Эргуна Плака в ностальгическом сериале «Восьмидесятые» (Seksenler) и роли Салиха Бозока в исторической драме «Прощание» (Veda). Особое место в карьере артиста занимает работа в фильме знаменитого режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка» (Kış Uykusu), удостоенном «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
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