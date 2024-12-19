В Челябинской области из-за снегопада автобус с 25 детьми съехал в кювет

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В Челябинской области автобус, который перевозил 25 несовершеннолетних, из-за снегопада съехал в кювет на автодороге. Трое детей пострадали, передали ТАСС в Госавтоинспекции по региону.
«19 декабря около 18:10 (16:10 по мск) на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в условиях снегопада, по предварительным данным, водитель, управляя автобусом Higer, осуществляя организованную перевозку из Миасса в Снежинск 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечалось в сообщении.
Уточнялось, что погибших в ДТП нет.
Подчёркивалось, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В региональном главке МЧС России добавили, что пострадавшие — дети, их состояние охарактеризовали как удовлетворительное. Других несовершеннолетних отвезли к месту назначения в Снежинск на резервном автобусе. Всего в транспортном средстве был 31 человек.
Прокурор города Кыштыма Алексей Ковалев лично выехал на место инцидента для координации деятельности работников оперативных служб. Потерпевших в аварии школьников доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья, передала пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
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Ольга Енгалычева