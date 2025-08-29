Достижения.рф

Родственники до смерти избитого на пляже в Сочи туриста пожаловались Бастрыкину

Бастрыкин потребовал доложить по делу о смертельном избиении туриста в Сочи
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу родственников жителя Саратова, который погиб в ходе конфликта в Сочи.



По их словам, на пляже мужчину избила группа местных жителей, после чего он скончался, однако следователи переквалифицировали дело на менее тяжкую статью и допустили другие процессуальные нарушения, сообщила пресс‑служба ведомства.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в настоящее время рассматривается в суде. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования, собранных доказательствах и изложенных родственниками доводах.

Ранее глава СКР отмечал рост преступности с участием мигрантов в Южном федеральном округе: с начала года число таких правонарушений выросло на 17%, а меры борьбы, по его словам, предпринимаются лишь в Краснодарском крае и Ростовской области.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0