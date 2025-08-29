Родственники до смерти избитого на пляже в Сочи туриста пожаловались Бастрыкину

29 августа 2025, 21:16

Бастрыкин потребовал доложить по делу о смертельном избиении туриста в Сочи

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу родственников жителя Саратова, который погиб в ходе конфликта в Сочи.