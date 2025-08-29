Массовое ДТП в Воронежской области: подробности
Пять автомобилей, включая фуру, столкнулись на 188-м километре автодороги Р‑298 «Воронеж — Курск» в Хохольском районе Воронежской области; в результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, водитель и пассажир Nissan X‑Trail скончались на месте от полученных травм ещё до приезда скорой помощи. По предварительной версии, водитель X‑Trail, следовавший со стороны Воронежа в направлении Курска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Foton AUMAN с полуприцепом Schmitz Cargobull.
После удара фура врезалась в автомобили Peugeot 308, Ford Focus и Ford Escape. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом грузовик всмятку раздавил иномарку, в которой погибли трое человек.
