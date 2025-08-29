Массовое ДТП в Воронежской области: подробности

29 августа 2025, 20:26

ТАСС: Два человека погибли в ДТП с пятью машинами в Воронежской области

Фото: istockphoto/GummyBone

Пять автомобилей, включая фуру, столкнулись на 188-м километре автодороги Р‑298 «Воронеж — Курск» в Хохольском районе Воронежской области; в результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.