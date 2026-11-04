Родственники обезглавили мать двоих детей из-за земельного спора

04 ноября 2026, 10:33

В Индии родственники убили девушку из-за земельного спора

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В Индии 26-летнюю девушку убили и обезглавили из-за земельного спора. Об этом сообщал портал NDTV.