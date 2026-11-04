Родственники обезглавили мать двоих детей из-за земельного спора
В Индии 26-летнюю девушку убили и обезглавили из-за земельного спора. Об этом сообщал портал NDTV.
Около десяти лет назад Катрават Сунита вышла замуж за Катравата Баларама, позднее у них родились две дочери. Из-за проблем мужа с психикой в семье нередко вспыхивали ссоры.
Трагедия произошла в деревне Чинтал Тханда в округе Махабубнагар. Поводом для спора стал участок: полтора акра земли Баларамы переписали на девушку. Сама Сунита там не жила — вместе с детьми она перебралась к родителям, но однажды решила вернуться в деревню и проверить участок.
Там ее встретил брат мужа. Он обманом завел невестку к себе домой, где вместе с еще тремя родственниками напал на нее с ножами. В результате Суниту убили, а после расправы обезглавили. О случившемся узнал отец погибшей — он сразу обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых разыскивают.
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