Зарезавший подростка в кинотеатре россиянин оказался не учителем

04 ноября 2026, 10:12

ТАСС: зарезавший подростка в кинотеатре Приморья работал диспетчером

Фото: iStock/YakobchukOlena

Россиянин, подозреваемый в убийстве 16-летнего школьника в городе Большой Камень Приморского края, работал диспетчером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.





Ранее СМИ писали, что задержанный работал учителем истории. Однако, как пояснили в ведомстве, эта информация не совсем соответствует действительности.

«Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчером», — передали там.