Зарезавший подростка в кинотеатре россиянин оказался не учителем
ТАСС: зарезавший подростка в кинотеатре Приморья работал диспетчером
Россиянин, подозреваемый в убийстве 16-летнего школьника в городе Большой Камень Приморского края, работал диспетчером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
Ранее СМИ писали, что задержанный работал учителем истории. Однако, как пояснили в ведомстве, эта информация не совсем соответствует действительности.
«Когда-то он действительно им был. На данный момент мужчина работал диспетчером», — передали там.В следкоме добавили, что у мужчины есть дети. Фигуранта уже опросили, а 5 ноября ему изберут меру пресечения.
Напомним, трагедия произошла 3 ноября в городском кинотеатре. Во время конфликта 42-летний местный житель напал с ножом на подростка в холле, после чего тот скончался на месте. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве.