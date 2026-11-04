Замерзавшую во льду косулю спасли в Комсомольске-на-Амуре
Жители Комсомольска-на-Амуре заметили попавшую в беду молодую косулю и вызвали спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Замерзшую малышку обнаружили на тонком льду на набережной в районе речного вокзала — примерно в шести метрах от берега. Прибывшие на место спасатели выяснили, что несчастное животное почти выбилось из сил и едва держалось в полынье. Операция осложнялась тем, что дно в этом месте обрывистое, а глубина достигает около трех метров.
Один из спасателей в гидрокостюме добрался до косули, а коллеги страховали его с помощью веревки. Животное вытащили на берег, а позже доставили в местный зооцентр «Питон». Там малышке выделили место для обогрева и восстановления сил.
Ранее сообщалось, что в Астрахани стадо верблюдов заняло железнодорожную инфраструктуру и городские улицы.
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