Замерзавшую во льду косулю спасли в Комсомольске-на-Амуре

04 ноября 2026, 08:06

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жители Комсомольска-на-Амуре заметили попавшую в беду молодую косулю и вызвали спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.