Российский школьник ранил ножом сверстника — в ответ тот достал пистолет

04 ноября 2026, 09:11

Полиция проводит проверку после драки между подростками под Читой

Фото: iStock/mrohana

В селе Смоленка под Читой 15-летний подросток порезал ножом своего сверстника. Об этом сообщает портал Chita.Ru со ссылкой на слова одной из родительниц местной школы.





Она рассказала, что конфликт между двумя девятиклассниками произошел еще в начале октября. Другая очевидица добавила, что примерно в то же время видела, как несколько подростков преследовали сверстника около частных домов в микрорайоне Добротный. Один из них вооружился палкой. Убегавший достал предмет, похожий на пистолет. Позже женщина услышала, что мальчика якобы травили в школе.



В региональном главке МВД подтвердили, что ученики устроили потасовку вне учебного заведения. Однако какие именно предметы использовались при нападении, в полиции не раскрыли.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ОМВД России «Читинский». По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения ее результатов будет принято соответствующее правовое решение», — заявила пресс-служба ведомства.