Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию происшествия

03 октября 2025, 16:43

«МК»: Родня пытавшегося похитить девочку в Балашихе отрицает секс-интерес

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Родственники 39‑летнего уроженца Курганской области, которого в понедельник, 2 октября, задержали в Балашихе после попытки увести чужую маленькую девочку, объясняют его поведение возможной ошибкой восприятия.