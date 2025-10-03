Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию происшествия
Родственники 39‑летнего уроженца Курганской области, которого в понедельник, 2 октября, задержали в Балашихе после попытки увести чужую маленькую девочку, объясняют его поведение возможной ошибкой восприятия.
По данным «МК», инцидент произошёл накануне около 17:00. Школьница шла домой с мамой, но попросилась зайти в магазин за сладостями. Когда она выходила, незнакомец схватил её за руку, представился полицейским и потребовал идти с ним. Девочка вырвалась, а сотрудники магазина побежали за мужчиной. Позднее его задержали полицейские.
Как выяснилось, 39‑летний Виталий ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественных местах. Он родом из Куртамыша, что под Курганом, родители живут в Кемерово. По образованию — сварщик, работал дворником, комплектовщиком, грузчиком и курьером. Последнее время трудился охранником в торговом центре.
У Виталия двое дочерей: старшая — ровесница пострадавшей девочки. От первоого брака у него есть дочь, он платит алименты, младшей из второй семьи три года. Родственники отмечают, что он не проявлял интереса к чужим детям и даже говорил, что, если будет встречаться с женщиной, предпочёл бы, чтобы у неё не было детей.
Одна из бывших жен — практикующий психолог — заявила, что перед отношениями выясняла у него особенности детства и травм не обнаружила. Он вырос в полной семье, за ним ухаживали. Она также следила за его интернет‑активностью из‑за увлечения играми, но ничего необычного не увидела и не заметила сексуального интереса к детям.
Родные добавляют, что Виталий резко реагирует на жестокое обращение детей с животными и часто вмешивался в таких ситуациях, поэтому они не исключают версии, что ему могло показаться, что девочка не рассчиталась за товар, и как охранник он попытался её «вразумить».
Читайте также: