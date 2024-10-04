Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» требуют компенсации

В Зеленограде задержали владельца инвестиционного фонда, который работал по принципу финансовой пирамиды. По версии следствия, фирма под видом криптовалютной биржи выманила у 42 человек более 71 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.