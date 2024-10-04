Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» требуют компенсации

Фото: iStock/Zolnierek
12 исков от родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня» поступили в Дорогомиловский суд Москвы. Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и Кемеровскому кондитерскому комбинату. Об этом сообщают 4 октября суды общей юрисдикции Москвы.
«В настоящее время вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен», — сообщает пресс-служба.
Суммы компенсаций морального вреда родных погибших в результате трагического пожара в Кемерово пока не сообщаются.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнуло на верхнем этаже здания, где располагались несколько кинозалов и детские игровые городки. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Виновными по делу признали 15 человек, которые получили от 5 до 18 лет колонии.
Читайте также:
Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская» в Москве
Суд арестовал дома и машины родственников фигурантов по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны
Суд признал законным приговор супругам из Курской области за попытку диверсии
Лия Мурадьян