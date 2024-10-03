Суд признал законным приговор супругам из Курской области за попытку диверсии

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Верховный суд признал законным приговор супругам Сидоркиным к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену и попытку подрыва объектов инфраструктуры по заданию кураторов из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор Татьяне Сидоркиной и Роману Сидоркину. Приговор, решено оставить без изменения», — говорится в сообщении.Сидоркиной было назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Сидоркину 17 лет, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
Кроме того, суд посчитал законным назначить Сидоркину штраф в размере 450 тыс. рублей, а Сидоркиной - в размере 350 тыс. рублей.
Оба они признаны виновными по делу о госизмене. Напомним, Сидоркины планировали совершить взрыв на транспортной инфраструктуре, однако сделать этого не смогли. Мужчину также признали виновным по делу о незаконном оружия и боеприпасов к нему.
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