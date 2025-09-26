Раскрыты последние слова мужа, приползшего к жене после смертельного отравления алкоголем
SHOT: двое мужчин, отравившихся алкоголем в Ленобласти, умерли на глазах у жен
Двое мужчин, которые отравились суррогатным алкоголем в Ленобласти, скончались на глазах у жен. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам одной из овдовевших женщин, ее муж приполз к ней на третий день после того, как выпил опасный напиток. В тот момент стоять на ногах он больше не мог.
«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал "Я [не выживу]" и отключился», — рассказала россиянка.Свидетелем смерти еще одного мужчины также стала его жена. Она призналась, что половина жителей деревни покупала самогон, который производил их односельчанин.
По последним данным, от суррогатного алкоголя, содержащего метанол, погибли 19 человек. Подозреваемых в производстве и сбыте уже задержали.