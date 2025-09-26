Раскрыты последние слова мужа, приползшего к жене после смертельного отравления алкоголем

26 сентября 2025, 13:34

SHOT: двое мужчин, отравившихся алкоголем в Ленобласти, умерли на глазах у жен

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Двое мужчин, которые отравились суррогатным алкоголем в Ленобласти, скончались на глазах у жен. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





По словам одной из овдовевших женщин, ее муж приполз к ней на третий день после того, как выпил опасный напиток. В тот момент стоять на ногах он больше не мог.

«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал "Я [не выживу]" и отключился», — рассказала россиянка.