Родственников террориста Шамсиддина забрали силовики Таджикистана

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В Таджикистане силовики забрали всех родственников террориста Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в нападении на людей в «Крокус сити холл». Об этом сообщает «Азия-Плюс».
Жена дяди подозреваемого сообщила, что «люди в официальной одежде» забрали всех родственников. Женщина рассказала, что всех их забрали 23 марта. Соседи данную информацию подтвердили.
Кроме того, сестру террориста с тремя детьми депортировали из России. Обоснованием для этого явилось то, что она прописала Шамсиддина в своем доме.
Ранее «Азия-Плюс» опубликовало видео с домом Шамсиддина. Его жилище находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.
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Кроме того, сестру террориста с тремя детьми депортировали из России. Обоснованием для этого явилось то, что она прописала Шамсиддина в своем доме.
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Элина Позднякова