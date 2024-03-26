В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсиддина

Фото: istock / Sven Loeffler
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в подмосковном в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсиддина. Об этом стало известно изданию РИА Новости.
«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — сообщила корреспонденту информагентства их соседка.Достаточно скромный дом одного из террористов находится в кишлаке Лойоби около города Гиссара, в 50 километрах от Душанбе. У здания дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Террористов задержали утром 23 марта в Брянской области. Исполнителями оказались граждане Таджикистана. Они ехали на автомобиле в сторону украинской границы. Всего по делу задержали 11 человек.
Читайте также:
Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в «Крокусе»
Алина Юрчак