В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за налета украинских БПЛА

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В международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер» из-за множества украинских беспилотников в небе над Калужской областью, задержаны вылеты и прилеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Двадцать второго декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что из-за введения плана задержаны вылеты и прилеты. Самолеты, которые находятся в полете перенаправляются на запасные аэродромы.
По последним данным, в Калужской области уже сбили четыре вражеских беспилотника. Напомним, Калуга находится примерно в 200 км от Москвы.
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