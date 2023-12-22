В Подольске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву

Фото: сайт Кремля
В подмосковном Подольске силами ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал столичный мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы региона.
Также 22 декабря сообщалось, что беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.
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Элина Позднякова