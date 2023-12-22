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В Подольске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву

Собянин: в Подольске сбит украинский беспилотник, летевший на Москву
22 декабря 2023, 15:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В подмосковном Подольске силами ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал столичный мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы региона.


Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что около 14:40 российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны Украины, сбив беспилотник ВСУ в Подмосковье.

Также 22 декабря сообщалось, что беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.

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Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине
Экс-президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину
22 декабря 2023, 15:04

Фото: istock / Im Yeongsik

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны Нато, в частности Америка, могут отправить своих военнослужащих на Украину. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, сообщает «Лента.ру».

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на Юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил бывший глава Грузии, ссылаясь на неназванные источники.
Политик, находящийся под арестом, отметил, что доказательством подобного исхода служит поведение американского лидера Джо Байдена в ходе одного из визитов в Польшу в феврале. Он отметил, что если водруженные силы НАТО вступят в конфликт, то он завершится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Киеве признали провал контрнаступления ВСУ.

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В Киеве признали провал контрнаступления ВСУ
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
22 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/Olena_Z

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов и не оправдало ожиданий.
«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны», - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

По его словам, украинские власти имеют понимание, как необходимо изменить тактику ВСУ, чтобы «выглядеть более эффективно» на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. По его совам, ситуация на поле боя сложная. У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

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В Подмосковье сбили украинский беспилотник
Минобороны: над территорией Подмосковья уничтожили беспилотник ВСУ
22 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/rancho_runner

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 14:40 российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны Украины, сбив беспилотник ВСУ в Подмосковье.

Ранее в этот день сообщалось, что беспилотники также были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.

Также стало известно, что ВС РФ начали применять дроны для доставки боеприпасов, пропитания, воды и средств связи военным на передовую.

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Украина пыталась тайно закупить российские истребители
Коротченко: Украина хотела купить российские истребители через третьи страны
22 декабря 2023, 14:45

Фото: iStock/javarman

Украина могла попытаться купить ранее поставленные российские или советские истребители, однако страны-покупатели не имеют права ее экспортировать без согласия России. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, передает РИА Новости.
Напомним, ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом. Об этом заявил украинский топ-менеджер в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования.

«Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», - пояснил Коротченко.

По его словам, скорее всего, речь шла о советских или российских истребителях. Однако Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт.

При этом он отметил, что нельзя быть точно уверенными, что Украина действительно пыталась предпринять подобную попытку. Киев может делать такие заявления в рамках информационной операции.

Однако, если же это действительно так, то Россия не оказывала никакого влияние Таким образом, было выполнено обязательство по контракту, согласно которому реэкспорт невозможен без согласия страны-поставщика.

Кроме того, он добавил, что страны-участницы НАТО ранее поставляли российское и советское вооружение на Украину, нарушая действующий контракт. А страна, отказавшаяся нарушать его, элементарно выполнила свои обязательства, проявив здравый смысл, заключил директор ЦАМТО.

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«Он знает»: В США обратили внимание на уверенность Путина на пресс-конференции
Офицер Дэвис: Путин выражает абсолютную уверенность из-за успехов ВС РФ
22 декабря 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин делает свои заявления с абсолютной уверенностью из-за безусловных успехов ВС РФ на линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает», — прокомментировал ситуацию Дэвис.

По словам отставного полковника, украинская армия вынуждена отступать по всей линии боевого соприкосновения. Непрекращающаяся череда провалов, а также истощение поддержки от западных союзников говорит о том, что в ближайшее время российская армия сможет освободить Харьков и Одессу, считает Дэвис.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область
Шапша: в Калужской области сбит украинский беспилотник
22 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Небе над Калужской областью средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, при уничтожении вражеского дрона разрушений на земле нет. Также нет пострадавших. На месте работают все экстренные службы региона.

Ранее также сообщалось, что два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.

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NDP: Командиры ВСУ извлекают прибыль из гибели военнослужащих
22 декабря 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский.
В разговоре с изданием Niezależny Dziennik Polityczny он рассказал, что командиры ВСУ получили указание не торопиться с указанием количества потерь и заполнением вакантных должностей в своих частях. Это даёт возможность в течение некоторого времени получать деньги за «мёртвые души».

Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.

«Вертикально организованная система коррупции организована очень эффективно», — отметил Беднарский.

Потери среди личного состава подразделений ВСУ иногда не фиксируются по полтора-два месяца. Это даёт офицерам и военному ведомству значительную дополнительную прибыль.

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В Словакии оценили шансы Украины на победу в конфликте
Фицо: РФ не проиграет, сколько бы денег и вооружения не передали Украине
22 декабря 2023, 13:26

Фото: iStock/booblik_uk

Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он подчеркнул, что не верит, что конфликт на Украине можно завершить военным путем. По его словам, пора признаться, что у Киева нет достаточно сил для того, чтобы противостоять России и изменить ситуацию на поле боя в свою сторону.

«Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», - заявил Фицо в интервью изданию pravda.sk.

Он добавил, что на рубеже 2023 и 2024 года Россия получит возможность диктовать свои условия урегулирования этого конфликта.

Накануне Фицо заявлял, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны.

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Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий
Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сложно преодолеть оборонительные линии армии РФ
22 декабря 2023, 13:22

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

«В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась <...> У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков», — отметил Столтенберг.
Как считает генсек, во время подготовки к отражению контрнаступления ВСУ у российских военных сил было время закрепиться, и подготовить оборонительные рубежи с громадными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценили шансы Украины на победу в конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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