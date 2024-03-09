Рой беспилотников атаковал Таганрог с моря

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Жители Таганрога сообщили о массовой атаке дронов. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
В результате массированной атаки, ранение получил сотрудник МЧС. Пострадавший госпитализирован. ВСУ повторно ударили по объекту, где специальные службы устраняли последствия атак.
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