Достижения.рф

«Прыгала рядом и держала за руку»: Алексея Воробьева засняли с Аидой Гарифуллиной и ее дочкой на прогулке по Москве

Дочка Аиды Гарифуллиной с восторгом держала Алексея Воробьева за руку на прогулке
Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* @aidagarifullina)

Девятилетняя дочь оперной певицы Аиды Гарифуллиной проявляет искреннюю привязанность к избраннику своей матери Алексею Воробьеву. Общение девочки с актером в повседневной обстановке попало на видео. Кадры семейной прогулки звезд опубликовали в Telegram-канале «Starhit.ru».



Знаменитости расслабленно бродили по московским улицам. Одеты все были легко, просто и по погоде. Особенное внимание привлекла дочь Гарифуллиной — она крепко держала Воробьева за руку и весело скакала рядом с ним. Фанаты пары получили очередное доказательство, что Оливия полностью приняла нового члена семьи.



В августе Воробьев рассказывал об отношениях с дочерью супруги в личном блоге. Он объяснил, что хорошо ладит с девочкой и завалил ее комплиментами.

«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — повторял Алексей.
Напомним, что минувшей весной стало известно о браке 37-летнего Воробьева с оперной дивой. Артисты изначально пытались скрыть свои отношения, но новость о «тайной свадьбе» быстро распространилась в СМИ.

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* @aidagarifullina)
Воробьев позже признавался, что он практически отчаялся найти любовь всей своей жизни до встречи с Гарифуллиной.

«Раньше я в сказки не верил, а когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, и я каждый день благодарю Бога за это!», — признавался актер.
Оба артиста предпочитают не афишировать детали личной жизни, опасаясь негативной реакции со стороны части публики.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0