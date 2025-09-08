«Прыгала рядом и держала за руку»: Алексея Воробьева засняли с Аидой Гарифуллиной и ее дочкой на прогулке по Москве

08 сентября 2025, 04:07

Дочка Аиды Гарифуллиной с восторгом держала Алексея Воробьева за руку на прогулке

Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* @aidagarifullina)

Девятилетняя дочь оперной певицы Аиды Гарифуллиной проявляет искреннюю привязанность к избраннику своей матери Алексею Воробьеву. Общение девочки с актером в повседневной обстановке попало на видео. Кадры семейной прогулки звезд опубликовали в Telegram-канале «Starhit.ru».





Знаменитости расслабленно бродили по московским улицам. Одеты все были легко, просто и по погоде. Особенное внимание привлекла дочь Гарифуллиной — она крепко держала Воробьева за руку и весело скакала рядом с ним. Фанаты пары получили очередное доказательство, что Оливия полностью приняла нового члена семьи.



В августе Воробьев рассказывал об отношениях с дочерью супруги в личном блоге. Он объяснил, что хорошо ладит с девочкой и завалил ее комплиментами.





«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — повторял Алексей.

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* @aidagarifullina)



«Раньше я в сказки не верил, а когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, и я каждый день благодарю Бога за это!», — признавался актер.