«Прыгала рядом и держала за руку»: Алексея Воробьева засняли с Аидой Гарифуллиной и ее дочкой на прогулке по Москве
Девятилетняя дочь оперной певицы Аиды Гарифуллиной проявляет искреннюю привязанность к избраннику своей матери Алексею Воробьеву. Общение девочки с актером в повседневной обстановке попало на видео. Кадры семейной прогулки звезд опубликовали в Telegram-канале «Starhit.ru».
Знаменитости расслабленно бродили по московским улицам. Одеты все были легко, просто и по погоде. Особенное внимание привлекла дочь Гарифуллиной — она крепко держала Воробьева за руку и весело скакала рядом с ним. Фанаты пары получили очередное доказательство, что Оливия полностью приняла нового члена семьи.
В августе Воробьев рассказывал об отношениях с дочерью супруги в личном блоге. Он объяснил, что хорошо ладит с девочкой и завалил ее комплиментами.
«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — повторял Алексей.Напомним, что минувшей весной стало известно о браке 37-летнего Воробьева с оперной дивой. Артисты изначально пытались скрыть свои отношения, но новость о «тайной свадьбе» быстро распространилась в СМИ.
Воробьев позже признавался, что он практически отчаялся найти любовь всей своей жизни до встречи с Гарифуллиной.
«Раньше я в сказки не верил, а когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, и я каждый день благодарю Бога за это!», — признавался актер.Оба артиста предпочитают не афишировать детали личной жизни, опасаясь негативной реакции со стороны части публики.
