Роман Старовойт накануне смерти приезжал в парк, где совершил самоубийство
Бывший глава Минтранса России Роман Старовойт .за день до смерти посетил парк в Одинцове, в котором он сегодня покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экс-губернатор Курской области в воскресенье прибыл в парк Малевича вместе со своей охраной. Там чиновник общался со своими сотрудниками и находящимся рядом патрулём ГИБДД. Охранники подчеркнули, что никаких странностей в поведении начальника не заметили.
7 июня Романа Старовойта обнаружили в кустах в подмосковном парке. Предположительно, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошёл от него на несколько метров, после чего совершил самоубийство.
Ранее в этот день стало известно об отстранении Старовойта от должности министра транспорта России. Предварительной причиной суицида является возможное уголовное преследование по обвинению в мошенничестве с особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.
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