«Поступил по-мужски»: Депутат Госдумы высказался о гибели Старовойта
Депутат Заварзин: видимо, Старовойт оценил обстановку перед смертью
Доказательств прямой вины экс-главы Курской области Романа Старовойта еще нет, но если он и правда имеет отношение к уголовным делам, то поступил по-мужски. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Виктор Заварзин.
«Это просто доводы. Безусловно, что-то повлияло на его решение свести счеты с жизнью. Видимо, оценил обстановку и решил избежать кривотолков, пустив себе пулю. Поступил по-мужски, что там говорить», — прокомментировал парламентарий.По словам Заварзина, пока суд не подтвердит причастность Старовойта к преступлениям, обвинять его рано согласно презумпции невиновности. Романа Старовойта нашли мертвым в собственной машине в Одинцово в понедельник, 7 июля. За некоторое время до гибели чиновника сообщалось о его отставке.