«Поступил по-мужски»: Депутат Госдумы высказался о гибели Старовойта

07 июля 2025, 20:21

Депутат Заварзин: видимо, Старовойт оценил обстановку перед смертью

Владимир Путин и Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru/)

Доказательств прямой вины экс-главы Курской области Романа Старовойта еще нет, но если он и правда имеет отношение к уголовным делам, то поступил по-мужски. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Виктор Заварзин.







«Это просто доводы. Безусловно, что-то повлияло на его решение свести счеты с жизнью. Видимо, оценил обстановку и решил избежать кривотолков, пустив себе пулю. Поступил по-мужски, что там говорить», — прокомментировал парламентарий.

