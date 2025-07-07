SHOT: дом, где жили родные Старовойта, был выставлен на продажу в мае
Дом, где жили родные совершившего суицид экс-министра транспорта Романа Старовойта, выставили на продажу в мае текущего года. По информации Telegram-канала SHOT, за классический особняк, расположенный в Мякинино на участке в 18 соток, хотели 260 миллионов рублей.
Трехэтажный дом имеет сауну, бассейн, три отдельных входа и цокольный этаж, а в центре находится гостиная с колоннами и камином.
Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника. Его тело нашли в машине на парковке в подмосковном Одинцово. Недавно были опубликованы кадры с места происшествия. Уточнялось, что на месте работают сотрудники СКР.
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