SHOT: дом, где жили родные Старовойта, был выставлен на продажу в мае

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Дом, где жили родные совершившего суицид экс-министра транспорта Романа Старовойта, выставили на продажу в мае текущего года. По информации Telegram-канала SHOT, за классический особняк, расположенный в Мякинино на участке в 18 соток, хотели 260 миллионов рублей.



Трехэтажный дом имеет сауну, бассейн, три отдельных входа и цокольный этаж, а в центре находится гостиная с колоннами и камином.

Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника. Его тело нашли в машине на парковке в подмосковном Одинцово. Недавно были опубликованы кадры с места происшествия. Уточнялось, что на месте работают сотрудники СКР.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0