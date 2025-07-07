SHOT: дом, где жили родные Старовойта, был выставлен на продажу в мае

07 июля 2025, 19:23

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Дом, где жили родные совершившего суицид экс-министра транспорта Романа Старовойта, выставили на продажу в мае текущего года. По информации Telegram-канала SHOT, за классический особняк, расположенный в Мякинино на участке в 18 соток, хотели 260 миллионов рублей.