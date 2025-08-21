В Иране добрую женщину убили после того, как она недорого сдала квартиру влюбленной паре

21 августа 2025, 17:42

Влюбленная пара убила добрую иранку, когда та недорого сдала им жилье

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

В Иране добрая женщина недорого сдала квартиру влюблённой паре — они только что переехали из другого города и испытывали финансовые трудности.