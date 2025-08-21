В Иране добрую женщину убили после того, как она недорого сдала квартиру влюбленной паре
В Иране добрая женщина недорого сдала квартиру влюблённой паре — они только что переехали из другого города и испытывали финансовые трудности.
Как пишут Telegram-каналы, Хозяйка даже пригласила их на чай, но это обернулось трагедией:, увидев её высокий уровень жизни, арендаторы решили на неё напасть.
Пока муж женщины был на работе, они ворвались в дом и убили её и трёх её дочерей. Единственного сына оставили в живых — связали и поместили в багажник, чтобы удержать мужа от обращения в полицию.
Правоохранители сработали быстро: преступников задержали, мальчик спасён, но жизнь матери и сестер уже невозможно вернуть.
