Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме

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В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, а также в подмосковном Жуковском сняли все ограничения на приём и вылет самолётов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в Росавиации. В официальном телеграм-канале ведомства уточнили, что ограничительные меры принимались в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Стандартная работа аэропортов была приостановлена на фоне массовой атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 10 августа. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в районе аэропорта Жуковский.
В Росавиации отметили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров, что является главным приоритетом.
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Александр Бойцов