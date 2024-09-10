Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на приём и вылет самолётов из-за БПЛА

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Аэропорт Жуковский в Подмосковье временно не принимает и не отправляет самолёты. Такие меры приняты на фоне предпринятой в ночь с 9 на 10 сентября массовой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют последствия падения частей дрона на земле. О времени возобновления работы воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Вылет и приём самолётов вновь начнётся после того, как исчезнет угроза безопасности пассажиров.
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Александр Бойцов