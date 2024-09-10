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Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на приём и вылет самолётов из-за БПЛА

10 сентября 2024, 08:11
Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт Жуковский в Подмосковье временно не принимает и не отправляет самолёты. Такие меры приняты на фоне предпринятой в ночь с 9 на 10 сентября массовой атаки беспилотных летательных аппаратов.


Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют последствия падения частей дрона на земле. О времени возобновления работы воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Вылет и приём самолётов вновь начнётся после того, как исчезнет угроза безопасности пассажиров.

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#аэропорт
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
Власти Тульской области: в регионе сбили два БПЛА, обломки упали на объект ТЭК
10 сентября 2024, 08:35

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
«Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 беспилотника над 9 регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, они были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.

До этого стало известно, что Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
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ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье
10 сентября 2024, 08:07

Фото: istock / sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало Минобороны России.
Семьдесят два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, 20 – над территорией Московской области, 13 – над территорией Тульской области, 14 – над территорией Курской области, семь — над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Боевики ВСУ пытались украсть комбайн в Курской области
ВС РФ уничтожили солдат ВСУ, пытавшихся украсть комбайн в Курской области
10 сентября 2024, 07:34

Фото: istock / hopsalka

Российские военные уничтожили солдат Вооруженных сил Украины, которые пытались украсть комбайн в Курской области. Об этом информирует Telegram-канал «Северный ветер».
На фото запечатлён украинский тягач в сопровождении БМП, который пытался вывезти комбайн на территорию Украины. Однако планам боевиков не суждено было сбыться. Российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона, который зафиксировал происходящее и пресёк эту попытку.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
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#сво
#всу
#танк
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Белоусов обратился к военным ВС РФ по поводу освобождения Новогродовки и Мемрика
Белоусов поздравил бойцов ВС России, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР
10 сентября 2024, 07:22

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.

В телеграмме подчеркивается, что с первых дней специальной военной операции личный состав бригады проявляет мужество и доблесть в упорных боях с неонацистами на разных фронтах. В настоящее время бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр», нанося удары по противнику на Красноармейском направлении.

Белоусов также отправил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения населенного пункта Мемрик.

Помимо этого, министр обороны поздравил командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка с освобождением Новогродовки.

Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города. 8 сентября российские военные освободили Новогродовку, а 9 сентября был освобождён населённый пункт Мемрик.

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#мо
#военные
#министр
#операции
#рф
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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал об успехах ВС России под Курском
Алаудинов: в Курской области за сутки уничтожили танк и другую технику ВСУ
10 сентября 2024, 07:08

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Противник сегодня пытался опять продавиться на нашем участке. Тоже покоцал несколько наших машин FPV-шками. Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ, одну пушку, ну и так по мелочи» — сказал командир.

Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки Вооруженных сил Украины с территории Курской области. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11 000 военных.

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#военные
#всу
#минобороны
#танк
#атака
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В результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина
Воробьев: три человека пострадали при ударе дрона в Раменском
10 сентября 2024, 06:56

Фото: Минобороны РФ

По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьем подчеркнул, что все пострадавшие в результате атаки БПЛА в доме на Спортивном проезде в Раменском все они госпитализированы в Раменскую больницу. К сожалению, погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.

В пунктах временного проживания в настоящее время размещены 43 человека, эвакуированных из дома. Им обеспечено горячее питание и все необходимые условия для временного пребывания.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ на подлете к столице. В Домодедовском городском округе сбили два дрона, а специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома.

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#пострадавшие
#женщина
#бпла
#дома
#мэр
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В Киевской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
10 сентября 2024, 05:40

Фото: istock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога была объявлена в Киевской и еще девяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Тревога начала распространяться в ночь на 10 сентября: в 00:25 по московскому времени сигнал прозвучал в Николаевской области, затем в Одесской в 01:21, а в Киевской области — в 01:32. Вскоре после этого тревога распространилась на Черкасскую область. Также ранее сигнал был активирован в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Тревога звучит и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области и ДНР.

Ранее сообщалось, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии, сообщает итальянская газета La Reppublica. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.

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#уголовное тревога
#днр
#всу
#пво
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Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
10 сентября 2024, 04:32

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы продолжают работу на местах для обеспечения безопасности и контроля ситуации.

Ранее губернатор сообщал о массированной атаке дронов на Брянскую область. В данный момент не поступало информации о последствиях атаки, и местные власти подчеркивают, что ситуация под контролем.

Это уже не первый случай атаки беспилотников на российские регионы, однако текущая операция подчеркивает повышенное внимание к обеспечению воздушной безопасности.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

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#губернатор
#мэр
#сво
#пво
#бпла
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В ФРГ заявили, что Россия может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода
Welt: Россия может произвести весь арсенал вооружения Бундесвера за полгода
10 сентября 2024, 03:58

Фото: istock/Diy13

Россия способна произвести весь арсенал вооружения Бундесвера (Вооружённых сил Германии) всего за шесть месяцев, в то время как наращивание мощностей оборонной промышленности Германии продвигается медленно, сообщает газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW).
По данным издания, за последние два года российская оборонная промышленность значительно увеличила свои производственные мощности, что значительно превосходит уровень материальных потерь России на Украине. В то же время, правительство Германии сталкивается с трудностями в замене оружия, которое отправляется на Украину из запасов Бундесвера.

Газета также отмечает, что Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T.

Ранее итальянская газета La Reppublica сообщала, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.


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#россия
#армия
#промышленность
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#всу
#вооружения
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