В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА

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В связи с падением БПЛА Вооруженных сил Украины на Каширском шоссе в сторону Москвы, движение в этом направлении временно перекрыто. Об этом сообщила глава города Домодедово Евгения Хрусталева.
По ее словам, экстренные службы уже работают на месте происшествия. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов в таких городских округах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов в таких городских округах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
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Дарья Осипова