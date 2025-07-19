Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения
Временные ограничения на полеты действуют в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово».
Как сообщили в Росавиации, все службы аэродромов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.Пассажиров уже призвали обращаться к персоналу аэропортов за необходимой информацией о времени рейсов и отслеживать обновления. Об аналогичных ограничениях сообщали 18 июля в аэропорту Мурманска. Позже ограничения сняли.