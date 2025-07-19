Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения

19 июля 2025, 19:12

Фото: istockphoto/Philipp Berezhnoy

Временные ограничения на полеты действуют в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово».





Как сообщили в Росавиации, все службы аэродромов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.





«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.

