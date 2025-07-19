В Омской области после ДТП загорелись два большегруза, водители погибли
В Омской области два большегруза воспламенились после столкновения. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал URA.RU.
Как видно на кадрах, фуры вылетели с проезжей части и перевернулись, при этом огонь охватил их полностью. Последствия инцидента запечатлели очевидцы.
Как сообщает ГУ МВД по региону, авария произошла на 563-м километре автодороги «Тюмень — Омск». По предварительным данным, погибли два человека — водители автомобилей. Проезд на данным участке частично ограничен, движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на 107-м километре внешней стороны МКАД в столице произошла авария, из-за которой затруднилось движение на 1,3 километра.
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