В двух российских аэропортах временно ввели план «Ковер»

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В аэропортах Владикавказа и Грозного введён план «Ковёр», временно приостановивший приём и отправку рейсов. Ограничения действуют с 1:53 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Информацию подтвердил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее, вечером 8 апреля, аналогичные меры были применены в воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Причиной стали украинские БПЛА, угрожавшие воздушному пространству.
План «Ковёр» активируется для минимизации рисков при возникновении потенциальных угроз.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.
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План «Ковёр» активируется для минимизации рисков при возникновении потенциальных угроз.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.
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Мария Моисеева