Росавиация: в аэропорту Саратова действуют временные ограничения

31 июля 2025, 07:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Временные ограничения действуют в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.





По его словам, авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.



«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.