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Росавиация: в аэропорту Саратова действуют временные ограничения

Фото: iStock/Oleg Elkov

Временные ограничения действуют в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.



По его словам, авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Также представитель ведомства отметил, что соответствующие меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в работе авиагавани Волгограда. Полеты приостановили после наступления полуночи.
Лидия Пономарева

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