Росавиация: в аэропорту Саратова действуют временные ограничения
Временные ограничения действуют в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.Также представитель ведомства отметил, что соответствующие меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в работе авиагавани Волгограда. Полеты приостановили после наступления полуночи.