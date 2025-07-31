Наезд на детей у «Крокуса» был частью теракта
Наезд на семью с детьми, совершённый исполнителем теракта в «Крокус сити холле» Далерджоном Мирзоевым сразу после атаки, был умышленной частью террористического акта с целью увеличения числа жертв, следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Согласно документам, террорист Мирзоев увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырёх человек, после чего, продолжая реализовывать общий преступный умысел, совершил наезд на несовершеннолетних.
В результате пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.
На допросе террорист признался, что действовал намеренно, планируя расправиться со всей семьёй.
Четверо исполнителей (включая Мирзоева, Файзова, Рачабализоду и Фаридуни), связанные с запрещённым в РФ «Вилаят Хорасан», пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области.
Эксперты установили, что теракт совершён не по религиозным мотивам, а ради денег под влиянием зарубежных кураторов, вербовавших преступников через Telegram-чаты для радикалов.
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