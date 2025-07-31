Наезд на детей у «Крокуса» был частью теракта

31 июля 2025, 04:13

Мирзоев намеренно сбил семью с детьми для увеличения числа жертв

Фото: Istock/maxim4e4ek

Наезд на семью с детьми, совершённый исполнителем теракта в «Крокус сити холле» Далерджоном Мирзоевым сразу после атаки, был умышленной частью террористического акта с целью увеличения числа жертв, следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.