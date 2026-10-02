Росгвардеец спас фельдшера скорой помощи и пациентов в Брянской области

02 октября 2026, 18:55

Росгвардеец спас фельдшера и пациентов, которые отравились угарным газом

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Три человека, в том числе фельдшер, пострадали от отравления угарным газом в Брянской области. Их обнаружил и помог эвакуировать сотрудник Росгвардии, после чего пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.