Росгвардеец спас фельдшера скорой помощи и пациентов в Брянской области
Три человека, в том числе фельдшер, пострадали от отравления угарным газом в Брянской области. Их обнаружил и помог эвакуировать сотрудник Росгвардии, после чего пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
По данным Росгвардии, сержант Кирилл Колякин возле своего дома встретил водителя медицинской машины. Мужчина рассказал, что приехавший вместе с ним на вызов фельдшер долго не выходит из квартиры пациента.
Росгвардеец поднялся в указанное жилье и обнаружил без сознания двух местных жителей — мать и сына — и фельдшера. Предварительно, все трое отравились угарным газом.
Колякин вызвал коллег. Прибывшие сотрудники Росгвардии в средствах индивидуальной защиты эвакуировали пострадавших из квартиры на улицу. Впоследствии их доставили в больницу.
Как установили предварительно, фельдшер первой обнаружила жильцов без сознания — одного на диване, другого на полу. Она попыталась вызвать помощь, однако сама потеряла сознание. В ведомстве отметили, что благодаря действиям росгвардейцев и оперативной работе медиков удалось спасти жизни всех троих пострадавших.
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