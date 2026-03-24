Росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка на севере Москвы

Росгвардейцы нашли потерявшегося маленького мальчика на севере Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

На севере Москвы бойцы ОМОН «Авангард» помогли найти родителей потерявшегося пятилетнего ребёнка. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице.



Во время патрулирования сотрудники спецподразделения заметили маленького мальчика, который находился на улице один, без взрослых. Ребёнок рассказал, что потерялся, и смог назвать адрес, по которому живёт.

Росгвардейцы доставили мальчика к его дому, однако родителей в квартире не оказалось. Тогда они опросили соседей и через них смогли связаться с родственниками ребёнка.

Спустя некоторое время мальчика передали матери. Родные поблагодарили сотрудников ОМОН «Авангард» за внимательность и помощь.

Никита Кротов

