Росгвардейцы обнаружили москвичку без сознания и изъяли у неё партию метадона
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На северо-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Патрульный экипаж обратил внимание на гражданку, которая лежала на земле без сознания. Росгвардейцы привели её в чувство и по внешним признакам определили, что она находится в состоянии сильного опьянения и неадекватно реагирует на окружающих.
Женщина попыталась убежать и на ходу выбросила прозрачный пакет со свёртками. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и медиков для оказания помощи.
В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у 40-летней москвички 43 пакетика с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — наркотик метадон общей массой 46 граммов.
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