Росгвардейцы обнаружили москвичку без сознания и изъяли у неё партию метадона

12 августа 2026, 19:49

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На северо-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.