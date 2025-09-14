Достижения.рф

Скорая помощь опрокинулась на Кутузовском проспекте в Москве – видео

Скорая помощь опрокинулась на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Медики везли в больницу 73-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра. Судя по публикуемым в каналах кадрам, машина на высокой скорости наехала на бордюр и несколько раз перевернулась на газоне. Не исключено, что скорую мог подрезать другой автомобиль.

В результате аварии пострадали три человека: сама пациентка, которой диагностировали перелом плеча, фельдшер и водитель.

На помощь пострадавшим прилетел вертолёт санавиации, который приземлился прямо на Кутузовском проспекте и оперативно эвакуировал пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются. Движение на этом участке дороги затруднено.

Анастасия Чинкова

