Скорая помощь опрокинулась на Кутузовском проспекте в Москве – видео
Скорая помощь опрокинулась на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Медики везли в больницу 73-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра. Судя по публикуемым в каналах кадрам, машина на высокой скорости наехала на бордюр и несколько раз перевернулась на газоне. Не исключено, что скорую мог подрезать другой автомобиль.
В результате аварии пострадали три человека: сама пациентка, которой диагностировали перелом плеча, фельдшер и водитель.
На помощь пострадавшим прилетел вертолёт санавиации, который приземлился прямо на Кутузовском проспекте и оперативно эвакуировал пострадавших.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются. Движение на этом участке дороги затруднено.
