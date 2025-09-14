Загорелся после удара: молодой мотоциклист погиб в страшном ДТП с грузовиком

14 сентября 2025, 10:03

Мотоциклист загорелся и погиб в лобовом ДТП с грузовиком под Тюменью

Фото: iStock/Dmytro Varavin

В Тюменской области 25-летний мотоциклист погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.