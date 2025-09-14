Загорелся после удара: молодой мотоциклист погиб в страшном ДТП с грузовиком
В Тюменской области 25-летний мотоциклист погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла поздним вечером 13 сентября на 123-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Предварительно, парень выехал на «встречку», где врезался в грузовик «Белана». Столкновение оказалось настолько сильным, что мотоцикл мгновенно загорелся.
Молодой человек скончался на месте до приезда скорой. В настоящее время точные причины и обстоятельства аварии выясняются. К проверке подключилась местная прокуратура.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском.
