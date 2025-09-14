Достижения.рф

Загорелся после удара: молодой мотоциклист погиб в страшном ДТП с грузовиком

Фото: iStock/Dmytro Varavin

В Тюменской области 25-летний мотоциклист погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



Трагедия произошла поздним вечером 13 сентября на 123-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Предварительно, парень выехал на «встречку», где врезался в грузовик «Белана». Столкновение оказалось настолько сильным, что мотоцикл мгновенно загорелся.

Молодой человек скончался на месте до приезда скорой. В настоящее время точные причины и обстоятельства аварии выясняются. К проверке подключилась местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском.

Лидия Пономарева

