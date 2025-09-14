В Москве мигранты напали на сотрудника ГИБДД
Столичные правоохранители поймали мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
По версии следствия, двое иностранцев пытались помешать работе дорожных инспекторов при эвакуации автомобиля и набросились на одного из них. В результате полицейский получил травмы. Их характер, состояние пострадавшего и другие детали инцидента не уточняются.
Против нападавших возбудили уголовное дело по статье 318 УК: «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время они находятся под стражей.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейского, который не был при исполнении.
Читайте также: