В Москве мигранты напали на сотрудника ГИБДД

14 сентября 2025, 14:33

В Москве арестовали двух мигрантов, напавших на автоинспектора

Фото: iStock/huettenhoelscher

Столичные правоохранители поймали мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.