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Росгвардейцы поймали мужчину, проникшего на водонасосную станцию в Электростали

16 сентября 2024, 12:55
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

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На территорию водонасосной станции в подмосковной Электростали незаконно проник 35-летний местный житель, нарушителя задержали сотрудники Электросталького отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.


«Информацию о том, что некто пытается проникнуть на закрытый участка промышленного объекта, экипаж Росгвардии получил во время езды по маршруту патрулирования. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу, осмотрели территорию и нашли правонарушителя. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Благодаря росгвардейцам злоумышленник не успел повредить водонасосную станцию. Мотивы задержанного выясняются. По факту проникновения на закрытую территорию проводится проверка.

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Актёр сериала «Король и Шут» Ткачук стал фигурантом сразу двух уголовных дел
16 сентября 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На актёра сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука завели два уголовных дела за хранение и контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне стало известно, что Ткачука задержали в аэропорту Петербурга со свертком с наркотиками. Во время предполетного досмотра у звезды нашли неизвестное вещество, однако работники авиагавани Пулково поняли, что речь идет не о муке. Порошок передали экспертам, а самого Ткачука — полицейским.

Кроме того, артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.

Ткачук является выпускником ГИТИСа. Он прославился благодаря своим ролям в сериалах «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других.

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Отдыхавшая в лагере в Туапсе школьница умерла в больнице
Захлебнувшаяся в бассейне в Туапсе школьница из Карелии умерла в больнице
16 сентября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Школьница из Карелии, захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря в Туапсе, умерла в больнице, сообщил региональный министр по вопросам спорта и образования Роман Голубев в соцсетях.
«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Находясь в детском лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали все возможное. Скорбим», — сказано в публикации чиновника.
Несчастье произошло в минувшую среду, 11 сентября. Девочке было девять лет.

Ранее сообщалось, что подросток, напавший на челябинскую школу, участвовал в смертельной игре, которая должна была закончиться суицидом.

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#россия
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#смерть
#новости
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Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО РФ около 1 млрд рублей
16 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Сотрудники МВД задержали руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по подозрению в хищении у Минобороны РФ порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Главным подозреваемым стал генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его задержали.

По данным следствия, с мая 2021 года по март 2023 года задержанный вместе с сообщниками проводил фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов в рамках госконтракта в сфере ОПК.

Таким образом, Безруков вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей.

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Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске
16 сентября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Ritthichai

В челябинской школе ученик с молотком набросился на школьников и педагогов. Одноклассник задержанного рассказал, что над нападавшим издевались и шутили. Об этом информирует РИА Новости.
«Вроде хороший. У него были какие-то непонятности — он как скинхед себя вел», — рассказал подросток.

По его словам, нападавшему не нравились одноклассники, потому что они шутили над ним и доводили его. Он рассказал, что задержанный с первого класса учился в коррекционной школе. Кроме того, воспитывался мальчик в полной семье, у него есть младшая сестра.

Мать одноклассницы нападавшего описала его как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.

Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан.

Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

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#учитель
#подросток
#мать
#операции
#девочка
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Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры
16 сентября 2024, 11:55

Фото: iStock/shishigami

Подросток, напавший с молотком на одноклассников, был участником суицидальной игры-смертельного квеста, который должен был завершиться суицидом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 13-летний Роман по правилам игры выполнял специфические задания, финалом смертельного квеста должно было стать самоубийство. Однако довести до конца задуманное парню не удалось. Его оперативно задержали.

Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали.

Кроме того, издание сообщает, что челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, которую силовики обнаружили в июле. Школьники получали там различные задания, а также полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений.

Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.

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В Балашихе задержали курьера мошенников, выманивших сбережения 85-летней женщины
16 сентября 2024, 11:46

Фото: iStock/Diy13

Полицейские Балашихи задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«В полицию Балашихи поступило заявление о 85-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей позвонил некто, представившийся сотрудником банка и заявил, что ей необходимо задекларировать все имеющиеся у неё деньги — 100 тысяч рублей. Для этого деньги нужно передать курьеру на проверку», — говорится в сообщении.
Пожилая женщина передела указанную сумму подъехавшему курьеру, а затем, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Забравшего деньги курьера задержали, им оказался 27-летний уроженец Омской области.

Против курьера завели дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мвд московской области
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Двух пострадавших при нападении ученика в школе в Челябинске прооперируют
16 сентября 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Gumpanat

Два человека, пострадавшие в результате нападения ученика на своих сверстников и учителя в школе Челябинска, направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Ранения получили три ученика и учитель химии.

«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослый пострадавший и третий ребенок в оперативном лечении не нуждаются. Они были госпитализированы в профильные отделения.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

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#школьник
#пострадавший
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Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности
16 сентября 2024, 11:30

Фото: iStock/Diy1

Утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской коррекционной школы ворвался в класс с молотком в руках и совершил нападение на своих одноклассников. Серьезные травмы получили несколько человек. В том числе ранена оказалась преподавательница, попытавшаяся остановить подростка. Подробности произошедшего в материале «Радио 1».

Что произошло в челябинской школе


По информации телеграм-канала «Baza», 13-летний Роман пришел в школу, облачившись в черную одежду. Вместо того, чтобы зайти в класс, подросток направился в сторону туалета. За пять минут до завершения первого урока Роман ворвался в класс с молотком и пистолетом в руках.

Сначала он ударил одну из девочек по голове, затем напал еще на двух одноклассников. Романа пыталась остановить 57-летняя преподавательница, на глазах которой происходило нападение.

Подросток ударил молотком женщину и покинул класс.

«Он забежал в кабинет биологии за пять минут до окончания урока. В руках были пистолет и молоток. Он ничего не говорил, просто кричал. Я сразу начала кричать, чтобы его остановить. Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало. Вся администрация и охранник уже начали бегать по школе за ним. Нашли в туалете: подросток стоял с огромным ножом, который был в крови. Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю», — рассказала женщина.

За несколько часов до нападения школьник опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором рассуждал на тему политики, школы и нацизма.

«Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами», – поделился размышлениями подросток.

Фото: iStock/shishigami


Смертельный квест


Подросток из Челябинска, который напал на школу, был вовлечен в суицидальную игру – смертельный квест, об этом сообщает портал «Shot». Учащийся выполнял задания, конечным итогом которых должно было стать самоубийство. Однако реализовать свой план он не смог. После инцидента его задержали.

В школе у Романа не было друзей. Он ни с кем не общался, был замкнутым, наблюдался у школьного психолога. Позже отец ученика рассказал правоохранителям, что несколько месяцев назад у Романа возникла ссора с его одноклассниками. По его словам, сверстники травили сына и проявляли агрессию, «разрушая его морально». Тем не менее, детям и их родителям удалось собраться в школе, после чего конфликт был успешно разрешен.

Жертвы подростка из челябинской школы


Как минимум трое детей пострадали в результате нападения подростка с молотком в коррекционной школе № 68 города Челябинска. 13-летняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, ей 13-летний Роман проломил молотком череп. Еще двое одноклассников были ранены ножом.


Задержание напавшего на одноклассников подростка




13-летнего Романа, напавшего на учеников челябинской школы, доставили в психо-неврологический диспансер, чтобы врачи могли дать оценку его состоянию. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, возбуждено уголовное дело.

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Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику
16 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Учитель химии оказала сопротивление ученику, который напал в челябинской школе на учеников, и получила ранение. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.

«Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение», — сказал собеседник РИА Новости.

После инцидента в школе Челябинска была запущена горячая линия для психологической поддержки. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области.

Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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