Росгвардейцы поймали мужчину, проникшего на водонасосную станцию в Электростали

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
На территорию водонасосной станции в подмосковной Электростали незаконно проник 35-летний местный житель, нарушителя задержали сотрудники Электросталького отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Информацию о том, что некто пытается проникнуть на закрытый участка промышленного объекта, экипаж Росгвардии получил во время езды по маршруту патрулирования. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу, осмотрели территорию и нашли правонарушителя. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.Благодаря росгвардейцам злоумышленник не успел повредить водонасосную станцию. Мотивы задержанного выясняются. По факту проникновения на закрытую территорию проводится проверка.
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