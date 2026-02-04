Уборщицу и её мужа задержали в Москве по делу о краже 7,4 млн рублей
В Москве задержали 52-летнюю уборщицу и её мужа, которых подозревают в краже 7,4 млн рублей из квартиры на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС.
По информации полиции, женщина работала в квартире в доме на Старокрымской улице. Во время уборки она обнаружила крупную сумму наличных и передала ключи от входной двери супругу.
Чтобы создать алиби, в день кражи пара уехала в Санкт-Петербург, после чего вернулась обратно в Москву. Подозреваемую задержали в течение суток.
Супругам предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Они арестованы. Похищенные деньги изъяли и вернули владелице квартиры.
