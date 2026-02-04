В Крыму мужчину приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Как оказалось, 44-летний уроженец Ивано-Франковской области передавал Главному управлению разведки Украины фотографии, видео и электронные файлы с координатами российских военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также данные о расположении средств ПВО.
В ФСБ заявили, что полученная информация использовалась для планирования диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.Как уточнили в прокуратуре республики, мужчина собирал сведения об объектах в Феодосии. Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также последующее ограничение свободы на 1 год 8 месяцев.
