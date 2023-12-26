В Красногорске росгвардеец помог больному эпилепсией

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Красногорский росгвардеец оказал экстренную помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Старший лейтенант полиции Александр Канохин охранял общественный порядок на хоккейном матче. В вестибюле он заметил мужчину, который неожиданно упал на пол и начал биться в конвульсиях. По внешним признакам росгвардеец понял, что у мужчины начался приступ эпилепсии. Он бросился к пострадавшему и вместе с коллегами оказал ему доврачебную помощь», – говорится в сообщении.Стражи порядка оповестили сотрудников медицинской службы и оставались рядом с мужчиной до приезда скорой помощи. Прибывшие медики сообщили, что благодаря грамотным действиям росгвардейцев удалось предотвратить возможные тяжкие последствия приступа.
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Лора Луганская